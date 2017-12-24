السعودية.. DNA يكشف شخصية الجثة المدفونة في العوامية

أكدت مصادر "العربية.نت" تطابق تحاليل DNA# للجثة التي تم العثور عليها في #العوامية، مع قاضي الأوقاف والمواريث الشيخ #محمد_الجيراني المختطف منذ عام .

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثة مدفونة في موقع قتل الإرهابي سلمان علي سلمان الفرج، المطلوب ضمن قائمة 23 بالقطيف.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن #اختطاف_القاضي_الجيراني أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 /‏ 3 /‏ 1438هـ، كاشفة أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة قادت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من الموقوفين: عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين للجريمة بالمراقبة والرصد للمجني عليه.

ويُعد قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، الذي عُثر على جثته أمس في القطيف بالسعودية، بعد عام من اختطافه، بأيادٍ إرهابية، من أبرز الشخصيات الفاعلة في المجتمع القطيفي، وكانت له مواقفه الحازمة، في مواجهة السلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص، ضد الدولة.

وعانى "الجيراني"، من ثلاث جرائم اعتداء سابقة.. فمنذ سنوات، وقبل أن يتقلد منصبه الرسمي بدائرة الأوقاف والمواريث، جرى إحراق سيارته ومنزله أثناء تواجد أفراد العائلة به، ونجت أسرته بأعجوبة لكن الأمر لم يخل من إصابات واختناقات محدودة الأثر، إضافة لمحاولة فاشلة أخرى لاقتحام منزله، وتدمير سيارة ثانية له.