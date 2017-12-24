ماكرون للملك سلمان: يجب مواجهة زعزعة إيران للمنطقة

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، لخادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال، الأحد، عن إدانة الجمهورية الفرنسية لمحاولة ميليشيا #الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، ودعم فرنسا وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها.

كما أكد ماكرون ضرورة العمل على مواجهة أنشطة #إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة.

وقدم الرئيس الفرنسي شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخراً من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي.