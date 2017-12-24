التوأم الفلسطيني حنين وفرح بالرياض لدراسة فصلهما

وصل التوأم السيامي #الفلسطيني #حنين و #فرح من #غزة إلى مطار القاعدة الجوية بالرياض، الأحد، ومن ثم أدخلا مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصدر توجيهاته للعمل على دراسة حالة التوأم وإمكانية فصلهما في #السعودية.

#التوأم طفلتان وتلتصقان في منطقتي البطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة، للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.