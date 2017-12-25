الداخلية السعودية: لا وزر على أسر الإرهابيين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء #منصور_التركي، أن #أسر الإرهابين لا يمكن أن يزج بهم في قضايا الإرهاب، أو يجري وضعهم تحت المراقبة أو الاستجواب.

وقال التركي إن الداخلية وجدت تعاونا من أسر #المطلوبين، فهناك من كان يبلغ عن ابنه، أو شكوك تحوم حوله، أو حتى استشعار نية الابن بالانضمام لإرهابيين.

وشدد على أنه "لا يمكن تحميل الأسر نتائج تصرفات أو وزر ومسؤولية جرائم أحد أفرادها"، مضيفا "نعلم من خلال خبراتنا في السنوات الماضية أن هناك من يجند هؤلاء المطلوبين بعيدا عن أسرهم".

وأوضح التركي أن العديد من أسر الإرهابيين ساعدت رجال الأمن في الوصول إلى أبنائهم والقبض عليهم.