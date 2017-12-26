السعودية.. المرور يوضح قيمة مخالفة "السير ببطء"

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن السير بالمركبة بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة بالطريق، يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام.

وأضافت أن قيادة المركبة بسرعة أقل بكثير عن السرعة المحددة، مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية تحت مسمى "التباطؤ على نحو يعرقل الحركة"، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً.

ودشنت الإدارة العامة للمرور أجهزة الضبط الآلي المتحركة والمثبتة على سيارات المرور. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي أنه سيتم تزويد الدوريات الرسمية والسرية بأنظمة رقابة متطورة وفعالة للرصد، وسيتم إدخال تقنيات حديثة لرصد المخالفات المرورية من بينها تركيب "حساسات" أرضية بالطرق وأجهزة استشعار عن بعد.

كما سيتم التوسع في رصد مخالفي السرعة وقطع الإشارة، وإضافة أنظمة مرورية جديدة ورادارات متحركة في السيارات، كما سيتم تفعيل أنظمة CCTV لرصد المخالفات داخل كبينة المركبة، ومعالجة النقاط السوداء والخطرة على الطرق، حتى مع عمليات التحايل وطمس بيانات لوحات المركبات.