تأجيل حفل ماجدة الرومي بجامعة الأميرة نورة

أعلن مكتب المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الحفل الفنانة ماجدة الرومي في المملكة العربية السعودية، الذي كان مقرراً إقامته الخميس المقبل بجامعة الأميرة نورة في الرياض.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أن التأجيل جاء لتقوم المطربة ماجدة الرومي بثلاث حفلات في جدة والرياض والظهران خلال شهر فبراير المقبل.

وأبان أن المواعيد الجديدة لجولة الفنانة ماجدة الرومي تبدأ بحفلة في مدينة جدة في 2 فبراير 2018، و6 فبراير بالرياض، و9 فبراير بالظهران، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيفسح المجال لجمهور أوسع لحضور حفلات المطربة ماجدة في مختلف مناطق المملكة.