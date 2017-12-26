روتانا ترد.. هذه هي تكاليف حفل تأهل المنتخب السعودي

أصدرت شركة روتانا للصوتيات بياناً صحافياً كشفت فيه تكاليف الاحتفالية التي أقيمت يوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لتصفيات كأس العام في روسيا 2018، وفندت فيه الأرقام الفلكية التي تروج لها "دويلة" في المنطقة، بحسب وصف البيان.

وقالت "روتانا": "رداً على الشائعات المغرضة حول الأرقام الفلكية التي تم ترويجها والصادرة من دويلة في المنطقة بأن تكلفة إقامة الاحتفال بتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بلغت 200 مليون ريال غير صحيحة على الإطلاق".

وكشفت روتانا أن المبلغ الذي تم صرفه لا يتجاوز 4 ملايين ريال، حيث تم صرفها في التجهيزات من ناحية استقبال وضيافة نخبة النجوم المتمثلة بالفنانين والرياضيين والفرق الفنية والوفود من إعلاميين وفنيين وشركات نقل تلفزيوني حرصاً على ظهور المحفل بأبهى صورة وما يتناسب مع حجم الحدث.

كما بينت أن مشاركة نجوم الغناء السعودي كانت بدافع الحب، وتنبع من حس وطني كبير وعميق، وأضافت "روتانا":" وعليه ننفي الإشاعة جملة وتفصيلا والتي لا تصدر إلا من "دويلة"، معروف عنها قليلة الحيلة وأنها أحد أعداء النجاح".

يذكر أن الاحتفالية التي أقامتها هيئة الرياضة بدعم وإشراف رئيسها تركي آل الشيخ حظيت بمشاركة عربية وعالمية، إضافة إلى تفاعل نجوم الفن والدراما والرياضة في السعودية والخليج مع الحدث الكبير.