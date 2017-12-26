شكراً لمعرض الكتاب

تعد معارض الكتاب من أهم قنوات التواصل المباشر بين الكُتَّاب والناشرين، والقراء والمثقفين، فهي وسيلة هامة تساهم في اطلاع الجمهور على كل جديد في مجال الطباعة والنشر، كما أنها حدث ثقافي مميز تُرافقه العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، وتتابعه الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وتوليه اهتمامًا خاصًا، فبالرغم من انتشار التقنية وتوسع استخدام شبكة الإنترنت، وتطور وسائل التواصل الاجتماعية والتقنية، فإن الكِتَاب لا يزال محافظًا على مكانته وعشاقه، ودليل ذلك ما تشهده معارض الكتاب المختلفة من إقبالٍ كبير من قبل الجمهور بشكلٍ عام، ومن صُنَّاع الكتب، كالمؤلفين والكُتَّاب والنقاد والناشرين والموزعين... وغيرهم من المثقفين، وطلاب العلم بشكلٍ خاص.

اختتم معرض جدة الدولي للكِتَاب فعالياته مؤخرًا، بعد أن استمر لمدة عشرة أيام، كان يتمنى المنظمون أن تمتد، وقد كان يحمل شعار (الكِتَاب حضارة)، وحظي بمشاركة واسعة من كبرى دور النشر العربية والدولية، حيث تجاوز عدد دور النشر المشاركة، الـ500 دار، تُمثِّل حوالى 42 دولة، وفي هذا العام تم مضاعفة مساحة المعرض عن الأعوام الماضية بما يقارب 30%، حيث وصلت مساحة العرض 27 ألف متر مربع، ويُقدَّر عدد الحضور للمعرض بحوالى نصف مليون زائر، كما كان المعرض هذا العام مميزًا، فقد تضمَّن عددًا من الأجنحة الجديدة، كما شهد تكريم بعض الشخصيات لدورها الكبير في المجال الثقافي ومجال صناعة التأليف وقضايا الكِتَاب والنشر، إضافةً إلى إقامة فعاليات ثقافية متنوعة لأربع دول صديقة هي الصين واليابان وتركمانستان والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، كما قدم في المعرض لأول مرة جهاز شراء الكتب آليًا عبر دار بوكتشينو كبديل عن البائع التقليدي.

كان معرضًا جميلًا خلا ولله الحمد من التصرفات الفردية التي تحدث في كل عام، والاجتهادات التي كان البعض يقوم بها ليُعكِّر صفو المعرض، كما شهد المعرض ارتفاعًا ملحوظًا في سقف الحرية لفسح الكتب مقارنةً بالأعوام الماضية، خصوصًا في مجال الروايات، فالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض، لحرصهما على جعل هذا المعرض أحد الفعاليات الرئيسة الموسمية لمدينة جدة، وعلى اهتمامهم بصُنَّاع التنمية، والتركيز على الثقافة كجزء من تاريخ جدة، ليتم تقديم مثل هذا المعرض بشكل سنوي وبصورة مميزة جعلت جميع المثقفين والمهتمين بالكِتَاب ينتظرونه عامًا بعد عام.

*نقلا عن "المدينة"