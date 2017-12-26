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منع مشاركة لاعبي إسرائيل ببطولة الملك سلمان للشطرنج

المصدر: العربية.نت
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تأكد منع لاعبين إسرائيليين من المشاركة في بطولة الملك سلمان للشطرنج، والتي انطلقت اليوم وتحتضنها العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتناقلت وسائل إعلام غربية رفض السعودية استخراج تأشيرات لثلاثة لاعبين من إسرائيل للمشاركة في البطولة.

وجاء ذلك عقب الاتفاقية التي أبرمها رئيس الهيئة الرياضية، تركي آل شيخ، في لندن، منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، جيوفري بورغ، والتي تضمنت استضافة السعودية بطولة العالم للشطرنج بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم العالم في اللعبة.

كلمات دالّة

#بطولة الملك سلمان للشطرنج, #إسرائيل, #السعودية

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