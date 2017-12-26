النمط الاستهلاكي الجديد

الاثنين المقبل موعد جديد مع شد الأحزمة والبحث عن وسائل توفير (الهللات)، وتغيير الأنماط الاستهلاكية في المجتمع السعودي.

الاثنين المقبل سيكون موعدًا مع تعديلات جوهرية في هيكلة الاقتصاد السعودي، والتقليل من الاعتماد على الدولة في كل شيء، والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة؛ بسبب بعض الهدر في الإنفاق على الخدمات والاحتياجات من الطاقة والوقود.

وبغض النظر عن التكاليف التي ستتكبدها الأسر السعودية؛ بسبب تعديلات وتصحيحات أسعار هذه الخدمات والوقود - فإنها وصلت لمرحلة كارثية من الإنفاق والإهدار والنزيف المخيف، كان يجب أن يتم تعديلها حتى ولو تدريجيًّا في مراحل سابقة، إلا أن التعديلات التي جرت مؤخرًا برغم أنها ستكون ثقيلة على ميزانيات الأسر السعودية، إلا أنها على المدى القريب والبعيد ستجبرهم على التخفيف من الهدر والإسراف في استهلاك الطاقة والوقود، وبعض السلع المدعومة ورخيصة الثمن.

وهنا أركز على أهمية أن تُسهمَ هذه التعديلات والتصحيح في أسعار الخدمات والوقود، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، وبعض الرسوم الأخرى - في تغيير السلوك الاستهلاكي الذي عاشه المواطن السعودي طوال السنوات الماضية، والتفكير مليًّا في كيفية الحصول على قدر استهلاكه، والتخفيف من الكماليات والنثريات الزائدة، وهو ما يتوقع أن نلمسه خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأعتقد أن المسؤولية كبيرة الآن على الجهات المعنية بتطبيق الأسعار الجديدة للطاقة والمنتجات البترولية، وبالأخص وزارة الطاقة وشركة الكهرباء وأرامكو السعودية، في أن يقوموا بدورهم الاجتماعي والوطني في توعية وتعريف المجتمع بكيفية تغيير الأنماط الاستهلاكية، والتوفير في استهلاكهم من الكهرباء والمنتجات البترولية، وكذلك الجمارك في مراقبة المنافذ، ومنع السلع والمنتجات التي تهدر في استهلاك الطاقة الكهربائية، وكذلك وزارة التجارة والاستثمار في البحث عن وسائل لقيام شركات السيارات بدورها الوطني والاجتماعي، في البحث عن حلول ووسائل توفير استهلاك البنزين.

كما أن المسؤولية الكبرى على أمانات المدن والبلديات، ووزارة النقل، وهيئة النقل العام، في الإسراع والقيام بواجبها في توفير وسائل النقل العام (الرخيصة)، والتي يمكن أن يستخدمها المواطن للوصول داخل المدن الرئيسة والفرعية، فبدون النقل العام سيكون تطبيق الأسعار الجديدة ناقصًا.

*نقلا عن "المدينة"