أسرع عملية إغاثية لمركز الملك سلمان باليمن منذ الانقلاب

يوزع أسرع عملية إغاثية في اليمن منذ الانقلاب، مركزُ الملك سلمان للإغاثةِ والأعمالِ الإنسانية ألفَ سلةٍ غذائية كدُفعةٍ أولى الى مدينةِ موقس في وادي الخير التابع لمديرية بيحان بعد اثنتي عشرة ساعة من إتمام تحريرِها.

ويقول عبدالرحمن الصيعري مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن "بعد أن انجلى غبارُ المعاركِ من بيحان والمناطقِ المجاورةِ لها وَضُحَ حجم الانتهاكاتِ الحوثية بحقِ اليمنيين هناك".

كما يقول الدكتور محمد البيحاني، مدير مستشفى بيحان العام "المواطنون اختصروا معاناتهم مع الميليشيات بهذه الكلمات ويبقى الواقعُ الإنساني في مناطقِ سيطرةِ الانقلابيين بحاجةٍ إلى مواقفَ واضحةٍ من قبل منظماتِ الأمم المتحدة".