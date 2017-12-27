الملك سلمان يبحث مع يلدرم علاقات البلدين وأوضاع المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدريم.

وقد عقد #خادم_الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء التركي جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى #تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضرها من الجانب التركي، نائب رئيس مجلس الوزراء هاكان شاووش أوغلو، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي جوليدة ساري آر أوغلو، ووزير الصحة أحمد دميرجان، ورئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليتاش، ومساعد الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ماهر أونال، ونائب مدينة شانلي اورفا مجموعة الصداقة مع #السعودية في البرلمان خليل أوزكان، ونائب اسطنبول رئيس اللجنة الدستورية مصطفى شنطوب، ونائب أنقرة رئيس اللجنة العدلية أحمد إيمايا، وسفير تركيا لدى المملكة أردوغان كوك.