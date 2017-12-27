ديوان المظالم: توجه بالتوسع بتشغيل طالبات كليات القانون

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، رؤساء المحاكم الإدارية باستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربات والطالبات بكليات القانون.

ويأتي توجيه الرئيس لاطلاع المتدربات والطالبات على سير الأعمال في محاكم الديوان، وفق إجراءات عمل الديوان وتقنياته الحديثة، مع توفير المكان المناسب بما يسهل على الطالبات والمتدربات مهمتهن في ذلك.

يذكر أن ديوان المظالم استقبل في الفترات الماضية أكثر من 165 متدربة من طالبات كليات القانون، بغرض التطبيق العملي والاطلاع على الإجراءات عن كثب، مع إعداد برامج لزيارتهن وفق آلية معينة من قبل جهات الاختصاص في محاكم ديوان المظالم، ليتمكنّ من حسن الاستفادة التامة من زيارة المحاكم.

ونظراً لتزايد الطلبات من قبل المستفيدات بغرض التدريب جاء توجيه معالي رئيس ديوان المظالم لعموم المحاكم الإدارية باستيعاب أكبر عددٍ منهنّ، بما يفي بالتزود بالتطبيق العملي تيسيراً ودعماً علمياً من ديوان المظالم، إضافة إلى تزويد المتدربات بشهادات تدريب ونسخة ورقية وإلكترونية من مدونات الأحكام لديوان المظالم.