شاهد.. مرض نادر لطفل " مقوس الظهر " يترقب الموت

تقوس نادر في ظهره، لا يستطيع النوم ولا التحرك بصورة طبيعية، يأكل بحذر لأن حياته أصبحت في خطر، فالقفص الصدري يضغط يومياً على قلبه، وأصبح مترقباً لتوقفه في أي لحظة بعد فقدان العلاج في المملكة.

صالح المري ذو الستة عشر عاماً لم يستطع تكوين أصدقاء له، لأنه لم يذهب إلى المدرسة، لكنه اعتاد على مراجعة المشفى دوريا لإنقاذ روحه قبل أن تفيض.

المري تحدث لـ"العربية.نت" فقال: أعاني منذ ولادتي بتقوس في ظهري ووجود فتحة كبيرة في رأسي ولا أملك إلا كلية واحدة فمناعتي ضعيفة وأصبحت زميلاً للأطباء الذين ينعشون حياتي بالأمل .

وأضاف صالح أنه لم يجد علاجاً لحالته في السعودية وبعد مراسلة المستشفيات العالمية جاءته المفاجأة بعلاج في ألمانيا، وراسل الجهات المختصة ووصلت الموافقة على العلاج في الخارج.

استعد صالح بسرعة واتجه مع والده إلى ميونخ وحاول التواصل مع السفارة لكن دون فائدة، حيث إن المستشفى رفض علاجه إلا بإذن من السفارة التي لم تجب ومضى يدفع أموالاً هائلة نتيجة مكوثه منتظرا 12 يوماً، فقرر العودة كي لا يقع في ديون لا تحمد عقباها.

ولا يزال الطفل صالح جاهلاً بمصيره بعد فقدان كل السبل، وقد ناشد الجهات المختصة بعلاجه قبل أن تتدهور حالته، فهو يريد أن يكون مساهماً في رفعة وطنه.