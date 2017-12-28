الرياض.. القبض على مواطن دعا فتيات لممارسات لا أخلاقية

قبضت تحريات الرياض على مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً، دعا فتيات لـ "ممارسات لا أخلاقية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ظهوره في مقطع سابق متحرشاً بعاملة منزلية.

وأوضحت شرطة منطقة #الرياض في بيان لها، أنه إشارة إلى مقطع #الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن تحرش أحد الأشخاص بعاملة منزليه موثقاً تصرفه المشين غير آبهٍ لما أقدم عليه مما أثار الرأي والاستياء العام.

وعلى ضوء ما سبق، وبناءً لأمر القبض الصادر بحقه من النيابة العامة، فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة.

وأسفرت الجهود إلى تحديد هوية المتهم وضبطه.

وقد تم إيقافه بمركز #الشرطة المختص تمهيداً لإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأشارت إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.