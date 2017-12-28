الرياض.. ولي العهد يستعرض مع يلدريم العلاقات الثنائية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في #الرياض الأربعاء، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها، إضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وقد حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسفير #خادم#الحرمين_الشريفين لدى #تركيا وليد بن عبدالكريم الخريجي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء التركي.