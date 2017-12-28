بالصور .. جموع غفيرة تشيع الشهيد القاضي الجيراني

شيعت جموع غفيرة من الناس، شهيد الوطن الشيخ محمد #الجيراني قاضي الأوقاف والمواريث في #القطيف، في مشهد مهيب، عصر الخميس، وتم دفنه بمقبرة المصلى، في تاروت شرق السعودية.

ويُعد الشيخ الجيراني، من الشخصيات الفاعلة والبارزة في القطيف، وكانت له مواقفه الحازمة ضد السلوكيات الصادرة من بعض الأشخاص ضد الدولة، ومنها انتقاده في أكتوبر قبل الماضي، قيام بعض مواطني القطيف بإرسال أموال الزكاة، لإيران والعراق ولبنان، عوضًا عن توزيعها في المدينة التي يعيشون فيها.

كما سبق ورفض بشدة استخدام المنابر في انتقاد الدولة والهجوم عليها، واستنكر حوادث الاعتداء على رجال الأمن، واصفاً حوادث الاعتداء على الأنفس البريئة، بـ"الإرهاب" المجافي للشرائع السماوية، والمنافي لمبادئ الدين الحنيف.

وكان قد تم #اختطاف_القاضي_الجيراني في ديسمبر من عام 2016م، في ظروف غامضة، من أمام منزله في جزيرة تاروت شرق السعودية، وتمكنت وزارة الداخلية، وقتها، من تحديد هوية مختطفيه، وتم العثور على جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية في العوامية، بعد عمليات البحث الموسعة.