الأمير محمد بن سلمان يتصل بالسيسي.. وبحث في المستجدات

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

وقتل أمس الخميس ضابطان و6 جنود في هجوم إرهابي ضد قوة عسكرية شرق مدينة بئر العبد على طريق العريش. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 3 إرهابيين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة كما تم تدمير ٤ عربات خاصة بالعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلهما.