الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع الكويتي في الرياض

استقبل العاهل السعودي #الملك_سلمان، الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت والوفد المرافق له.

وجرى الاستقبال في قصر العوجا بالرياض وذلك بدعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

هذا واجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة خارجية لوزير الدفاع الكويتي منذ تعيينه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.