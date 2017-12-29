سفارة السعودية بأنقرة: ما نشر حول انقلاب في قطر باطل

أكدت سفارة السعودية في أنقرة أن ما نشرته مجلة "جارتشيك حياة" عن أن تركيا منعت الانقلاب في #قطر ادعاءات باطلة ضد المملكة.

وقالت السفارة في بيان، الجمعة، إن ما نشرته مجلة "جارتشيك حياة" بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، للكاتب محمد آجت، بعنوان "(تركيا منعت الانقلاب في قطر)، والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة، وتناقلتها وسائل إعلام تركية.

وأكد البيان رفض سفارة السعودية ما جاء في تلك المادة من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق أن أعلنت المملكة قطع علاقتها معها منذ يونيو الماضي.

وشدد البيان على أن ما نشر ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وأعربت سفارة السعودية في أنقرة عن استنكارها من الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات. وتابع البيان "لاسيما أن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته".

ودعت السفارة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية.