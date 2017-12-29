من هم العشرة الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل بالسعودية

كشف مركز الإعلام الجديد مساء الخميس عن الأسماء الأكثر تأثيراً على منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية.

جاء ذلك بعد انحصار الترشيح بين 300 شخصية مؤثرة، وتجاوزت الترشيحات 140 ألف صوت، حتى تم اختيار 10 شخصيات، وفق معايير دقيقة.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد خلال الحفل عن "منصة المؤثرين"، التي تتمثل في ناد يضم أصحاب الأثر الإيجابي على منصات الإعلام الجديد، بهدف تعزيز الأعمال الإبداعية ودعمها لوجستيا وماديا للمساهمة في تقديم محتوى أعمق أثرا، يروج للثقافة السعودية ويحيى عناصر تراثها العريق المرتبط بالهوية الوطنية.

كما أطلق جائزة الإعلام الجديد للعالم العربي بالشراكة بين وزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة مسك الخيرية، لتقود التوجه نحو مضمون عربي متميز يعكس مكونات ثقافتنا العربية وخصوصيتها الأصيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، رضا الحيدر، أن هذه المبادرات تشجع على صناعة مضمون يساعد في تطور ورقي المجتمع وصقل مواهب الوطن التي تقدم محتوى أصيلا وذا جودة عالية، إضافة إلى جذب مختلف الفئات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة متخصصة تنظم أعمالهم الإبداعية، وفقاً لمعايير أخلاقية ومهنية تخدم الأهداف السامية للوطن عبر محتوى بناء.

وجاءت الجائزة بمعايير وضوابط خاصة في مختلف مراحلها، حيث اعتمدت بصورة أساسية على تصويت الجمهور، باعتباره المتلقي والمستفيد الأول مما يطرح من محتوى، لتصل ترشيحاتهم بعد ذلك إلى لجنةِ تقييم محكمة تضم مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في الإعلام الجديد، من أجل إبداعات نوعية استحقت أن تكون على منصة التكريم وأسماؤهم كالاتي:

فايز المالكي

-سامي الشيباني

-سليمان الصالح

-فيصل العبدالكريم

-ثنيان خالد

-عبدالرحمن أبوصالح

-لطيفة الدليهان

-لبنى الخميس

-محمد البكري

-ريان عادل.