الملك سلمان يعزي السيسي في ضحايا هجوم حلوان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، برقية عزاء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان وتبناه تنظيم "داعش".

ووفق ما نقلته "واس" قال الملك سلمان "علمنا ببالغ الأسى بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في حلوان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، ونبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا خالص التعازي وصادق المواساة، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه ".

