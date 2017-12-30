لماذا يهاجمون جميل ورِفاق جميل؟

لأن جميل لا يُهادن في قضايا الوطن المصيرية، ولا يهتم إلاّ لقضيّة واحدة وهي دائماً الأولى ألا وهي "السعوديّة أولاً".

عندما يُهاجمون جميل ورِفاقه هم يريدون كسر روح التسامح التي يزرعها هؤلاء الأبطال في صدور السعوديين، يريدون كسر كُل قلم يُدافع عن السعوديّة، يُريدون تجريدنا من كُل أسلحتنا لـنكون بلا سلاح نُدافع بِهِ عن بلادنا.

هؤلاء القوم الذي دافعوا عن علاقات دُوَل لها علاقات رسمية مع "شريفة" وغيرها، يُهاجموننا بأشياء وهميّة أقنعوا بِها سُذّجاً يتبعون طريقهم.

كيف كُنّا سنواجه هذا السيل من الاتهامات والمؤامرات والدسائس الإعلاميّة لو كُنّا بلا إعلام يقوده أبطال يُشبهون جميل ورِفاقه.

في مرحلة ما كان الهجوم على أشده وكان كُل من يُدافع عن بلاده يقع ضحيّة هجوم شرس يتهمونه بالتصهين، وإذا كان له توجه إسلامي كان جامياً، قسّموا المُجتمع وجعلوا لأنفسهم الجنّة ومن خالفهم كان له الويل والثبور ونار جهنم.

هاجموا كُل شخص و كل وسيلة إعلاميّة كانت تتبنى الدفاع عن السعوديّة كمنهج فكان جميل ورِفاقه والعربيّة وكُل من أداروها يواجهون هؤلاء الموتورين بِصبر وحلم وهدوء، كانت لديهم قضيّة عادلة واجهوا بِها من لا يملكون سوى الكذب و الغدر والتكفير لينتصروا لذاتهم الموبوءة بـ السوء .

لقد حزم السعوديون أمرهم ووقفوا خلف قيادتهم ووطنهم وكل من يدعم قضايا وطنهم العادلة، جميل الذيابي ورِفاقه كانوا ومازالوا جنوداً يخوضون معركة الدفاع عن السعوديّة في المكان الذين يُجيدون التحرك فيه.