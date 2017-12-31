القيادة السعودية تهنئ البشير بذكرى استقلال السودان

بعث #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السوداني، ولحكومة وشعب السودان.

وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عمر حسن البشير بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس البشير وحكومة وشعب السودان.