بالصور.. مشاهد لا تتوقعها في قاعات اختبارات المملكة

بدأت صباح الأحد اختبارات منتصف العام الدراسي بجميع مناطق المملكة، حيث توجه ما يقارب 3 ملايين طالب وطالبة لقاعات الاختبارات، والتي زودتها إدارات المدارس بالشاي والقهوة والحلويات والفطائر، وذلك لكسر حاجز الخوف والرهبة والتوتر، فطالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور التي رصدت معلمين يقدمون القهوة والشاي والحلويات والفطائر للطلاب، حتى يستطيعوا تأدية اختباراتهم بيسر وسهولة.

كما نجد قاعات اختبار أخرى تزينت بصور الشهداء وبأسمائهم، وقد زينت صور شهداء عسير اللجان الخاصة بالاختبارات في ثانوية عمر بن عبدالعزيز "مقررات" بمحافظة بيشة، وذلك تخليداً لذكراهم بعد أن قدموا كل جميل في حياتهم خدمة لوطنهم، بالإضافة لثلاثة لجان أخرى تحمل أسماء 3 مشاريع اقتصادية كبرى على مستوى العالم، وهي "مشروع نيوم ـ القدية ـ البحر الأحمر".

ونالت هذه المبادرات إعجاب المتابعين، وبينوا أن توفير ما يحتاجه الطلاب من أطعمة خفيفة ومشروبات ساخنة في هذا الجو البارد، من الأمور التي تساعدهم في تأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة"، مؤكدين أن تقديم المدرسين القهوة والشاي للطلاب تزيد من الروابط بين الطلاب والهيئة التعليمية، كما أنها جزء مهم من التهيئة التربوية الصحية للاختبارات.