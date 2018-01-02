السعودية: رئيس هيئة الرياضة يقيل مجلس إدارة نادي النصر

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بإقالة وحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يرأسه الأمير فيصل بن تركي، وتكليف سلمان المالك برئاسة النادي.

وجاء بيان هيئة الرياضة على النحو التالي: "بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع سلمان القريني عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق .

واستنادا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية فقد قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ما يلي:

1- حل مجلس إدارة نادي النصر

2- تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارة خلال أسبوع من تاريخه.