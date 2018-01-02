السعودية:مراجعة دورية لقيمة دعم المستحقين بحساب المواطن

نشر الموقع الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر توضيحا حول كيفية احتساب قيمة الدعم المقدم للمواطنين بحيث يراعي تأثير قرارات الإصلاحات الاقتصادية الهامة لهيكل الاقتصاد السعودي.

وقالت التغريدة "قيمة الدعم التي يقدمها #حساب_المواطن للمستحقين من الدعم تتم مراجعتها دورياً بهدف مواكبة أي تأثير إضافي ناتج عن الإصلاحات الاقتصادية".

وكان علي راجحي، المتحدث باسم برنامج "حساب المواطن"، قد كشف أن عملية استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج مستمرة، بعد ظهور نتائج المؤهلين والاستحقاق، مشيراً إلى أن عدد المعترضين وصل إلى 10 آلاف بعد فتح باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني، بحسب تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم".

وأوضح راجحي أنه يتاح للمسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية، ويمكن أن يتقدم بالاعتراض الأشخاص غير المؤهلين أو أحد التابعين لهم من غير المؤهلين، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال والبريد الإلكتروني، حيث ستصل رسالة بنتيجة الاعتراض على الهاتف والبريد، وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.