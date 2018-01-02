بالصور.. الملك سلمان يعزي أسرة القاضي الجيراني

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن عزائه ومواساته لذوي الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الذي اختطف وقتل من قبل عناصر إرهابية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان لذوي الشيخ الجيراني بمكتبه في قصر اليمامة في الرياض اليوم الثلاثاء.

وعبر ذوو قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.