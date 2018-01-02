حساب المواطن يتعرض لاختراق.. ومديره يوضح

تعرض حساب المواطن الثلاثاء لاختراق إلكتروني من قبل قراصنة. وأفادت قناة الإخبارية السعودية أن #حساب_المواطن في تويتر تعرض للاختراق من قبل معرفات قطرية.

ونقلت عن مدير حساب المواطن علي راجحي قوله إن "الحساب في تويتر تعرض لعملية تهكير من قبل مجموعة من #قطر ونعمل على استعادته". وأضاف: "أرجو عدم الأخذ بأي معلومات تصدر من الحساب في الوقت الحالي حتى تتم استعادة الصلاحيات."

إلى ذلك، قال راجحي في تصريحات صحفية إن الحساب تعرض لاختراق إلكتروني ممنهج صباحاً من قبل "هاكرز" أطلقت على نفسها "صقور قطر". وبين أن المختصين في تقنية المعلومات في حساب المواطن يتعاملون مع الوضع بشكل سريع لاستعادة الحساب، وحذف التغريدات التي قام المخترق بكتابتها.