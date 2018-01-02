حساب المواطن يعلن عن ميعاد صرف الدفعة الثانية للمستحقين

ذكر برنامج حساب المواطن عبر حسابه على تويتر أن الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن سيتم إيداعه في حسابات المستحقين بعد 8 أيام، وتحديداً في 10 يناير الحالي.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من إيداع الدفعة الأولى من الدعم المستحق للمواطنين المستفيدين من حساب المواطن.

وسيتم صرف الدفعة الثانية من حساب المواطن وفقًا للضوابط التالية:

موعد الإيداع في حسابات المستحقين 10 يناير المقبل.

الدفعة الثانية من دعم #حساب_المواطن سيتم إيداعه في حسابات المستحقين بعد 8 أيام، وتحديداً في 10 يناير الحالي. pic.twitter.com/e8tg2hnH34 — حساب المواطن (@citizenaccount) ١ يناير، ٢٠١٨

يستفيد من الدفعة الثانية من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 16 ديسمبر الجاري موعد إغلاق باب التقديم.

يذكر أن الدفعة الأولى من حساب المواطن شملت حولي 3 ملايين أسرة، بإجمالي 10.6 ملايين مستفيد وبلغ إجمالي المبلغ المودع: 2 مليار ريال.

وبلغت نسبة الأسر المستحقة للدعم الكامل 50% فيما بلغ متوسط دعم للأسرة الواحدة 938 ريالًا، وكان الحد الأدنى للدعم 300 ريال.