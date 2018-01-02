عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

حساب الموطن يفتح التسجيل والاستفادة للنساء المهجورات

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلن حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النساء المهجورات بإمكانهن التسجيل والاستفادة من مبالغ الدعم التي يقدمها حساب المواطن، شريطة تقديمهن إثباتًا بالحالة.

وكان حساب المواطن، قد أعلن أيضا في تغريدة سابقة أن الدفعة الثانية من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين بعد 8 أيام، وتحديدًا في 10 يناير الحالي.

ونشر الموقع الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر توضيحا حول كيفية احتساب قيمة الدعم المقدم للمواطنين بحيث يراعي تأثير قرارات الإصلاحات الاقتصادية الهامة لهيكل الاقتصاد السعودي.

كلمات دالّة

#حساب المواطن, #النساء المهجورات, #تغريدة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة