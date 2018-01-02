حساب الموطن يفتح التسجيل والاستفادة للنساء المهجورات

أعلن حساب المواطن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النساء المهجورات بإمكانهن التسجيل والاستفادة من مبالغ الدعم التي يقدمها حساب المواطن، شريطة تقديمهن إثباتًا بالحالة.

النساء المهجورات بإمكانهن التسجيل والاستفادة من مبالغ الدعم التي يقدمها #حساب_المواطن شريطة تقديمهن إثباتاً بالحالة — حساب المواطن (@citizenaccount) ١ يناير، ٢٠١٨

وكان حساب المواطن، قد أعلن أيضا في تغريدة سابقة أن الدفعة الثانية من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين بعد 8 أيام، وتحديدًا في 10 يناير الحالي.

ونشر الموقع الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر توضيحا حول كيفية احتساب قيمة الدعم المقدم للمواطنين بحيث يراعي تأثير قرارات الإصلاحات الاقتصادية الهامة لهيكل الاقتصاد السعودي.