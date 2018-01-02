كما توقع كثيرون، بدأت بعض المتاجر والمقاهي والمطاعم بالتلاعب بالأسعار فور سريان تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فرفعت أسعارها بشكل غير معلن لجبر كسور الهلل مع الضريبة !

وإذا كان مراقبو وزارة التجارة يبذلون جهودا لرصد المخالفات والتجاوزات فإن أعدادهم تجعل من تغطية جميع زوايا السوق أمرا مستحيلا، لذلك فإن وعي المستهلك وتدقيق فواتيره ثم إرشاد المراقبين لمواقع المخالفات هو خط الدفاع الأول عن حقوقه ووسيلة الردع الأساسية للتجاوزات !.

صحيح أن هناك تكلفه زادت على التاجر بتطبيق الضريبة على نفقاته التشغيلية وعقود الإيجار، لكن هذا لا يبرر تمرير زيادات في الأسعار وصلت قبل احتساب الضريبة في بعض الفواتير المتداولة إلى ١٠٪ !

بعض التجار لا يكتفي باستغفال المستهلك، بل واستغلاله، فعلى سبيل المثال رفع سعر كوب قهوة ١٠٪ لتعويض تكلفة ٥٪ ضريبة على تكاليف التاجر يعني أنه سيضع ٥٪ فائضة في جيبه، بينما يدفع المستهلك في النهاية زيادة ١٥٪ على ما اعتاده لنفس المنتج، وهذا استغلال لا يبرره أي حديث عن ارتفاع التكاليف على التاجر !

وكنت سأقترح فرض ضريبة على الجشع، لكنني أدرك أن التاجر الجشع سيدفعها من جيب المواطن أيضا !

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".