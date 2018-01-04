مكة المكرمة.. هذا مصير خانق زوجته وابنته الرضيعة

نفذت وزارة الداخلية الخميس، "حد الغيلة"، على مواطن سعودي، نفاذا لحكم نهائي، صادر بإدانته في جريمة قتل زوجته وابنته خنقاً، وتم تنفيذ الحد في محافظة بمنطقة #مكة المكرمة.

وقال بيان صادر عن "الداخلية"، بمناسبة تنفيذ الحكم، "إن سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري - سعودي الجنسية، أقدم على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي، سعودية الجنسية، وابنته منها، عدال (أربعة أشهر)، وذلك بخنق زوجته بـ"عقال"، وخنق ابنته بيديه، ما أدى لوفاتهما".

أمر ملكي وتأييد الاستئناف والمحكمة العليا

وأضاف البيان، بأن سلطات الأمن، تمكنت في حينه من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني المذكور من قتل زوجته وابنته، وهما آمنتين معه، وعلى وجه الحيلة والخداع فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الغيلة، وذلك بقتله حدًا، وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، وعليه، صدر أمر ملكي، بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

حكومة خادم الحرمين وتحقيق العدل

وتابع البيان، بأن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فهي تؤكد للجميع حرص حكومة #خادم_الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم.

وحذر البيان، بأن العقاب الشرعي، هو مصير كل من تسول له نفسه، الإقدام على مثل ذلك".