شرطة الرياض تكشف هوية منتحل صفة رجل أمن بالخرج وتوقفه

تمكّنت شرطة الرياض من الكشف عن هوية منتحل صفة رجل أمن في محافظة الخرج وتم إلقاء القبض عليه، بعد ما تم تداول صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب الصور ومقطع صوتي مرفق بها قام ذلك الشخص بانتحال صفة رجل أمن وسرقة مبالغ النقدية عن طريق الاحتيال على العاملين بالمحلات التجارية والمستوصفات بالمحافظة.

ولأهمية ذلك، ولما فيه من جرأة واستغلال لمكانة رجل الأمن، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كشف هويته والقبض عليه وتبين أنه "مواطن" في العقد الخامس من العمر.

وكشف المتهم تورطه بارتكاب ثلاث سرقات مشابهة، منتحلاً صفة رجل أمن، وقد تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة حسب الاختصاص.