لقاء سعودي فرنسي يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، نظيره السعودي، عادل الجبير، الجمعة، بمقر الوزارة في باريس.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف والوضع في دول الساحل الخمس، إضافة إلى عملية السلام والوضع في سوريا واليمن، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في إيران.

من جهته، أكد الجبير لـ"العربية" أن المملكة وفرنسا تربطهما علاقة استراتيجية وتاريخية. وقال: "لقد ناقشنا ملفات مهمة، وهناك تطابق في وجهات النظر تتعلق في عملية السلام والوضع في سوريا، وكذلك الأوضاع في إيران. كما ناقشنا الوضع في دول الساحل الخمس، والزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس نهاية شباط/فبراير المقبل أو بداية آذار/مارس المقبل، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى المملكة في شباط/فبراير المقبل".