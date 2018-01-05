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مركز الملك سلمان للإغاثة يعالج 1937 لاجئا يمنيا بجيبوتي

المصدر: العربية.نت
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تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة #أبخ بجمهورية #جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية لـ2560 لاجئا يمنيا، وقد بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين 1937 حالة.

وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.

يذكر أن عيادات #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز لليمنيين اللاجئين في جيبوتي.

كلمات دالّة

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