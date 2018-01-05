هذه قصة بطولة "غازي" في الحد الجنوبي

في واحدة من قصص البطولة العظيمة التي يسطرها السعوديون دفاعاً عن الوطن، تأتي قصة استشهاد وكيل رقيب أحمد محمد غازي (36 سنة)، أحد منسوبي القوات المسلحة، قبل يومين بالحد الجنوبي.

إصرار على المشاركة في المعارك

الشهيد أحمد محمد غازي، متزوج ولديه 4 أطفال، أكبرهم بعمر 10 سنوات، وأصغرهم طفلة عمرها 6 أشهر.

وذكر أخو الشهيد "حسين غازي"، العامل أيضاً بالقوات المسلحة في المنطقة الشرقية، أن أخاه كان دائماً يكلف بأعمال إدارية بعيداً عن الحد الجنوبي، لكنه أصر على مشاركة زملائه في معارك الحدود، رافضاً ترك زملائه، وبعضهم أكبر منه سناً، على الجبهات، وكان كلما سمعهم يرددون "الله أكبر النصر أو الشهادة"، زاد إصراراً على البقاء.

تبادل مكثف لإطلاق نار ليلي

وقال حسين إن أخاه ذهب إلى الحد الجنوبي بجازان بالخوبة، قبل أسبوع ونصف، وخلال 48 ساعة لاحظ العديد تغيراً شديداً عليه من ناحية الوقوف على الجبهة والإصرار على الشهادة، حتى إنه قبل استشهاده بـ24 ساعة، تواصل مع أحد المشايخ ليسأله عن كيفية أداء الصلاة تحت وابل الرصاص.

استكمال الدراسة ورصاصة قناص حوثي

وتابع بأن أخاه في يوم استشهاده، كُلفَ بالرقابة للموقع الذي استشهد فيه، وكان هناك تبادل مكثف لإطلاق النار، ليلي، وتبرع هو بتأمين زملائه الذين تسلموا العمل ليلاً، إلا أن قناصاً حوثياً تسلل تحت جنح الظلام، واكتشف أماكنهم، وعند خروج الشهيد لمراقبة الوضع والتأمين، عاجله القناص برصاصة في الرأس فتوفي بالحال.

أضاف حسين غازي، أن الشهيد التحق قبل عامين بقسم الحاسب الآلي (المستوى الثاني)، في جامعة الإمام محمد بن سعود، لاستكمال دراسته، وأنه كان قد أدى الاختبارات في بعض المواد، ولم يتبق له إلا مادة واحدة يوم الاثنين التالي لاستشهاده، وكان ينوي إنهاء عمله وتأدية اختبار هذه المادة المتبقية.

خبر الاستشهاد وثلاجة الموتى

وعن كيفية تلقيهم خبر استشهاد أخيه، أوضح "حسين"، أن الخبر وصلهم من خلال عمله، وذكروا لنا، أنه أصيب في الحد الجنوبي ونقل الى مستشفى أحد المسارحة، فانتابنا الشك بأنه استشهد، حيث إن تحويل أي جندي لهذا المستشفى يعني استشهاده لوجود ثلاجة موتى فيها، بينما يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الملك فهد بجازان وبعد الاتصال بأكثر من شخص، تأكدنا من استشهاده.

صبر وثبات الوالدة ووداعها للشهيد

وعن حالة والدته، قال إنها تلقت الخبر بثبات وصبر، وكنا نتوقع غير ذلك لرقة مشاعرها، وقد تأثرنا أنا وأخواتي ووالدي، وهي التي كانت تعزينا وتشد من أزرنا وتصبرنا. وأضاف أنه "بعد استلام جثمان الشهيد قمنا بإدخاله على والدته"، وطلبنا منها أن تراه وتودعه، وعندما رأته رحبت به بقولها: "مرحبا بالشهيد"، وقامت بتقبيله وكانت راضية بقضاء الله وقدره.

ونوه بأن المعزين كان بادياً عليهم التأثر الشديد نظراً لحسن أخلاق الشهيد مع زملائه ومرؤوسيه.