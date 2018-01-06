السعودية.. إطلاق اسم القاضي الجيراني على شارع في تاروت

تم إطلاق اسم القاضي الراحل الشيخ #محمد_بن_عبدالله_الجيراني على أحد الشوارع بجزيرة تاروت، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنه تم إطلاق اسم الشيخ الجيراني على الشارع الذي عاش فيه وله منزل به بوسط بلدة الربيعية في جزيرة تاروت التي ولد فيها.

ويأتي إطلاق اسم الشيخ الجيراني على هذا الشارع وفاءً وتقديراً من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لتضحيات أبناء الوطن وتخليداً لذكراهم.