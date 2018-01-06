السعودية: إعفاء الصحة والتعليم من ضريبة القيمة المضافة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية، تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة.

وتضمنت الأوامر الملكية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة فرضت على السلع والخدمات في السعودية مطلع يناير الجاري.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت أو الجهات أو الأشخاص الذين يقومون بنشاط اقتصادي.