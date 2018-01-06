بالصور.. شظايا الصاروخ الحوثي تتناثر في نجران

رصدت #مواقع_التواصل الاجتماعي عدداً من الصور للصاروخ الحوثي، الذي تم اعتراضه الجمعة بمنطقة #نجران، وأظهرت الصور تناثر شظايا الصاروخ، على إحدى السيارات، مما أدى لإتلافها جزئياً، دون أية إصابات.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي، قد اعترضت الجمعة، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته #ميليشيات_الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، دون إحداث أي خسائر بالأرواح.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات #تحالف_دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف، رصدت في السابعة و56 دقيقة من صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه نجران بالمملكة.

وأفاد العقيد المالكي، أن الصاروخ استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره، من قبل سرايا "الباتريوت"، في سماء نجران، مما أدى لتناثر الشظايا، التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة، لأحد المواطنين، دون خسائر بالأرواح.