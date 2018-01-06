جبل اللوز.. أولى محطات الزائر الأبيض في السعودية

تناقل مغردون ومهتمون بالطقس في #السعودية صورا للثلوج من جبل اللوز الواقع بمنطقة #تبوك في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

ويشهد جبل اللوز سنوياً غطاء من الثلوج يتراوح ما بين خفيف ومتوسط من كل عام في أوقات متفرقة، حيث تشهد جنبات جبل اللوز والمرتفعات المحيطة به باكتسائها باللون الأبيض.

ومع انخفاض درجات الحرارة من كل عام، يتوجه مهتمون لمواقع سقوط الثلوج في السعودية، ومن أهمها مرتفعات جبل اللوز في تبوك، وعادة يكون وقت الثلوج قصيرا للغاية في المرتفعات السعودية، حيث تذوب الثلوج خلال يومين أو ثلاثة حسب كثافة الثلوج.

مصورو الثلوج

ويحرص مصورون سعوديون هواة ومحترفون على التواجد في مناطق تساقط الثلوج في السعودية وتوثيقها وتصوير المشاهد رغم أن غالبية الصور المنتشرة هي عبر هواتف نقالة لهواة من مواقع الثلوج غير المتوقعة شمال السعودية وشمال غربي المملكة.

وتعد منطقة اللوز في تبوك من أهم المناطق التي تكتسي بالثلوج، كما يزور الثلج بعض المناطق الشمالية في عرعر وحزم الجلاميد الذي نقلت منه العديد من الصور في العام الماضي وطريف وبعض المناطق المتاخمة للشمال السعودي.

وتتدنى درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي في تلك المناطق لتبدأ الثلوج بالتساقط في بعض المواقع، حيث يتوافق ذلك مع توقعات خبراء الطقس، ما يحفز ملاحقي الثلوج للخروج لتلك المواقع قبيل موعد تساقطها.