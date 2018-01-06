شاهد.. رجل يتعمّد إشعال النار في محطة بنزين بمكة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشخص يشعل #حريقا_متعمدا في #محطة_وقود في منطقة مكة.

وأظهر الفيديو شخصا يقترب من المضخة ويأخذ جهاز التزود بالوقود، ثم يبدأ برش البنزين على الأرض، وفجأة أشعل الرجل النار في البنزين وترك المحطة هارباً.

وأعلنت شرطة منطقة #مكة المكرمة عن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو. وبيّنت أن المقبوض عليه يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ #شرطة_مكة المكرمة أن العاملين بالمحطة استطاعوا إخماد الحريق قبل أن يمتد، ونتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة.