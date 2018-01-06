ما الزيادة التي يحصل عليها أصحاب معاشات التقاعد والضمان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنيين من المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء المعيشة.

وتضمنت الأوامر الملكية إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.

كما تضمنت إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الخاص بالمعاش التقاعدي.