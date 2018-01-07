السعودية.. بدء محاكمة "بن لادن" إرهابي داعش

بدأت #المحكمة_الجزائية، الأحد، في #الرياض أولى جلساتها مع المتهم الملقب بـ "بن لادن، أحد أعضاء تنظيم #داعش الإرهابي.

وسلمت المحكمة المتهم لائحة الدعوى بارتكابه 5جرائم، منها مشاركته في أعمال قتالية خارج بلاده، وسفره إلى سوريا وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وتدرب المتهم بدنيا في سوريا استعداداً للمشاركة مع التنظيم، إلا أنه عاد إلى #السعودية بعد إصابته في إحدى معارك داعش.

وواصل المتهم ارتكاب جرائمه، بعد أن تواصل مع أحد أفراد التنظيم في السعودية، وزوده الأخير بسلاح رشاش وذخيرة حية، واحتفظ بها المتهم، كما شارك في نقل "قدر ضغط" يحتوي على مواد متفجرة من مخرج 16 في الرياض إلى مكان محدد، وفقاً لأوامر مسبقة من التنظيم.

والمتهم له سجلات جنائية وإجرامية سابقة، من بينها تهمة سرقة وتفحيط، إلى جانب حيازة مادة الحشيش.