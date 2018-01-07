الشارع السعودي يعبر عن ارتياحه وسعادته بالأوامر الملكية

عبر الشارع السعودي عن ارتياحه وسعادته عقب صدور القرارات الملكية الجديدة بإعادة العلاوات السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة، بعد تطبيق القيمة المضافة الأسبوع الماضي.

جاءت القرارات الملكية الجديدة التي أعلنت عنها السعودية بهدف مساعدةِ المواطنين على مواجهةِ الغلاء، بعد بدءِ تطبيقِ ضريبةِ القيمة المضافة وأيضا دعم حركةِ الاقتصاد. قرارات جاءت في الوقتِ المناسب بحسبِ المواطنين.

القراراتُ أتتْ بعد ارتفاع ملحوظ في إجماليّ أسعار السلع وباتت أخبارُ ارتفاعِ الأسعار وشروحُ أنظمةِ ضريبةِ القيمةِ المضافة الشغلَ الشاغلَ للناشطين على مواقع التواصلِ الاجتماعي.

خبراءُ أكدوا أنَّ القراراتِ ستُسهمُ في تحريكِ حركةِ الاقتصاد وإنعاشِ الأسواق فيما الجهاتُ الرقابية وجهت تحذيراتٍ صارمة للتجار من عواقبِ إقدامِهم على رفع الأسعار بشكلٍ مخالفٍ لقوانينِ ضريبةِ القيمةِ المضافة.