فيديو مسيء للطيور ووزارة البيئة السعودية تتدخل

استنكرت #وزارة_البيئة_السعودية، قيام عاملين من فرق التخلص الصحي من بؤر الإصابة بإنفلونزا الطيور، وهم يقتلون #الطيور بطريقة وحشية، ضربا بالعصي.

وأوضحت الوزارة أن ما أظهره مقطع الفيديو المتداول أمر معيب ومؤسف، وينافي المبادئ الشرعية، وأنظمة #الرفق_بالحيوان.

وخلال الساعات الماضية، تم التعرف على المكان، والتأكد من الشخص المسيء لمعاملة الطيور، وكف يده عن العمل، وإحالته للتحقيق وتطبيق أنظمة الرفق بالحيوان بحقه، إضافة إلى إنهاء التعاقد مع الشركة المشغلة.

وأكدت وزارة البيئة أن ما ظهر في المقطع لا يعكس جهود الوزارة في التخلص الآمن والسليم من الطيور في بؤر الإصابة، منوهة إلى أنها ستشدد رقابتها على العاملين للتأكد من عدم تكرار ما حدث مرة أخرى.