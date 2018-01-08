غاب الربيعُ عن الصمّان

سنوات والرعي الجائر والاحتطاب العبثي يعبث بأجمل صحاري المملكة، الصمّان وفياضها الغنّاء تحوّلت بسبب هذا الرعي الجائر والاحتطاب العبثي إلى فياض تذروها الرياح والرمال.

حاول بعض رؤساء مراكز قُرى الصمّان تدارك ما يمكن تداركه بِإقامة "بعض" الحِمى لكنها وللأسف فشلت بسبب عدم وجود قانون يسمح بتلك الخطوة ولأنها تتبع إدارة المراعي في وزارة البيئة وهذه الوزارة تحديداً كوادرها لا تكاد تُغطي مراكز مُحافظات هي موجودة بها فـكيف ستُغطي وتُدير مراعٍ بِحجم الصمّان.

هيئة حماية الحياة الفطريّة وإنمائها وإدارة المراعي في وزارة البيئة ورؤساء مراكز القُرى في الصمّان أمام تحديّات كبيرة، وهي كيفية إيجاد طريقة تُعيد التوازن البيئي لهذه المنطقة التي تُشكل مُتنفساً بيئياً لوسط وشمال وشرق السعوديّة وإعادة الحياة لتلك الفياض التي خسرناها بسبب تراخينا عن إنقاذها.

أول خطوات النجاح هي حصر مُلاّك "الحلال" في الصمّان وإعلان خطّة بيئية واضحة الأهداف ومُحددة زماناً ومكاناً، ومن ثَمَّ تحديد الفياض وإبعاد السيّارات عنها وحصر دخولها مشياً على الأقدام فقط وتعيين شُرطة بيئية تتبع مراكز القُرى ومن سُكان هذه القُرى.

قد يبدوا الأمر مُستحيلاً الآن لكن الأمر يستحق أن يُخاض غِماره والنجاح سيكون تجربة رائعة سيتم تطبيقها على كُل صحاري السعوديّة.

سنوات ومراعينا تستقبل "حلال" الجيران وكان جزاؤهم لنا طعناً في ظهورنا ودعماً لمُرتزقة يشتموننا من على منابرهم، الآن يجب أن نُعيد ترتيب هذه الفوضى في مراعينا والتي كان لهم دورٌ كبير فيها مع العمالة المُتخلفة والتي كانت مُعول هدم في عمليّة الاحتطاب..

خطّوة نحو إعادة الجمال للصمّان والتي غاب عنها الربيع لسنواتٍ طِوَال.