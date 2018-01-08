ليلة زفاف تتحول لمأتم بمكة.. مقتل العريس وإصابة العروس

في حادث مأساوي، لقي عريس عشريني، أفغاني مقيم في حي العزيزية بمكة المكرمة في #السعودية، مصرعه إثر اندلاع حريق بشقته ليلة الزفاف.

كان العروسان قد حضرا حفلاً، أقيم لزفافهما بالمدينة المنورة، ثم عاد العريس برفقة عروسه براً إلى مكة المكرمة، وبعد نحو عشر ساعات من وصولهما، لمنزل الزوجية، وأثناء نومه شبَ حريق بالشقة، فلقي مصرعه، فيما أصيبت زوجته باختناق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن العروسين قدما من المدينة المنورة، إلى مكة المكرمة فجر يوم الحادث، ودخلا شقتهما في إحدى العمائر السكنية بحي العزيزية، وناما بسبب تعب السفر.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن الدفاع المدني تلقى بلاغا، في العاشرة صباحاً، وعندما وصلت الفرق للموقع كانت العروس خارج الشقة الكائنة بإحدى العمائر السكنية، فيما ينبعث دخان كثيف، من داخل الشقة.

وأكد سرحان أنه عند اقتحام الشقة لإنقاذ "العريس"، عُثرَ عليه داخل غرفة النوم، وقد فارق الحياة، فتم نقله إلى المستشفى.

ولفت العقيد سرحان، إلى أنه سيتم الكشف على الجثة بواسطة الطبيب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة، وأن الجهات المختصة تباشر التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.