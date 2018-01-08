"السرب 99".. تفاصيل إنقاذ الطيارين السعوديين باليمن

نجح "السرب 99"، السعودي، المختص بعمليات البحث، والإنقاذ القتالي، في تنفيذ عملية نوعية، الأحد، لإنقاذ طيارين سعوديين، سقطت طائرتهما الـ"ترنادو" المقاتلة، بعد إصابتها بخلل فني مفاجئ، في منطقة العمليات بصعدة في #اليمن.

وتمكن السرب 99، باستخدام طائرات "كوغر"، من الانتقال سريعا لموقع سقوط المقاتلة، والبحث عن الطيارين وإنقاذهما واستعادتهما سالمين تماما، حيث تم إجلاؤهما من عمق الأراضي اليمنية، التي تقع تحت سيطرة المتمردين #الحوثيين.

وأظهرت الصور سلامة الطيارين، وهما النقيبين: فهد بن محمد الحقباني، ومساعده عبدالله بن حمد الزير، بمستشفى القوات المسلحة في نجران، أثناء تلقي الرعاية اللازمة بعد عملية إخلائهما.

ويتمركز " #السرب_99"، المخصص للبحث والإنقاذ القتالي، في قاعدة الملك خالد الجوية، في خميس مشيط.

ويختص السرب المذكور بتنفيذ عمليات بمناطق القتال، وأراضي العدو أو بالقرب منها، بهدف استعادة وإنقاذ طيارين، أو تحرير وإجلاء جنود أو مواطنين مدنيين عالقين بأراضي العدو أو مناطق الصراع، إضافة إلى مهام أخرى بإمكان السرب، القيام بها وقت السلم، مثل عمليات الإنقاذ في المناطق الوعرة، أو أثناء الكوارث الطبيعية والفيضانات.

ويستخدم "السرب 99"، في تنفيذ مهامه والدخول إلى مسرح عمليات العدو، مروحيات " #كوغر"، وهي الأفضل عالميا، وتتسع لحمل 20 عسكريا، وقادرة على التزود بالوقود في الجو، ومزودة بتسليح ثقيل قوي يمكنها من الاشتباك مع العدو، وتدميره، مع قاذف صواريخ يحتوي على 19 صاروخا، ومدفعين رشاشين.