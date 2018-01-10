الجوهر والرويشد في حفل غنائي بالدمام

يحيي أخطبوط العود الفنان #عبادي_الجوهر، وسفير الأغنية الفنان #عبدالله_الرويشد، حفلاً غنائياً في #الدمام، يوم 18 من كانون الثاني/يناير الحالي، ضمن الفعاليات التي أطلقتها هيئة الترفيه، تزامناً مع الإجازة الفصلية الدراسية.

ووسمت الهيئة هاشتاغ #لاتفكر_تسافر، وقدمت من خلاله العديد من الفعاليات المصاحبة في السعودية.

ويتوقع أن تشهد حفلة الجوهر والرويشد حضوراً جماهيرياً كبيراً، نظير ما يتمتع به الفنانون من شعبية، وجماهيرية كبيرة.

كذلك يغني فنان العرب #محمد_عبده في حفل يقام بجدة غداً (الخميس)، وقد نفدت جميع تذاكره.